Вашингтон, , 09:42 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Вашингтона» дубль оформил нападающий Якуб Врана. Также шайбы забросили форварды Ти Джей Оши, Даниэль Спронг и российский защитник Дмитрий Орлов. Российский форвард Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились Янне Куокканен, Майлз Вуд, Егор Шарангович, Дэймон Сиверсон.

В настоящее время «Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 34 очка. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 19 очками.

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