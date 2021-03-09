Сан-Хосе, США, , 10:45 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Сан-Хосе» защитник Марк-Эдуар Власик и нападающие Логан Кутюр и Эвандер Кейн. У «Сент-Луиса» отличились Нико Миккола и Брэйден Шенн.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу. Он провёл второй матч после продолжительного перерыва, связанного с травмой, и набрал первое очко.

В настоящее время «Сан-Хосе» занимает восьмое место в Западном дивизионе, на счету команды 21 очко. «Сент-Луис» идёт на втором месте с 32 очками.

Читайте также: «Анахайм» обыграл «Лос-Анджелес», несмотря на хет-трик Кемпе