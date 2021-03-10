Ереван, , 09:25 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде (КС) страны увольнение главы армянского генштаба Оника Гаспаряна, которое ранее предложил премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба армянского лидера.

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«Президент республики обратился в КС для определения соответствия Конституции закона «О военной службе и статусе военнослужащего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что данное обращение связано с инициативой главы правительства страны об увольнении Гаспаряна с занимаемой должности.

При этом подчеркивается, что президент республики надеется, что соответствующее решение КС будет принято в кратчайшие сроки и поспособствует разрешению нынешнего политического кризиса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ввиду того, что указ об увольнении главы генерального штаба Армении Оника Гаспаряна не был подписан в срок президентом республики Арменом Саркисяном и не был обжалован им в Конституционном суде, глава генштаба освобожден от занимаемой должности.