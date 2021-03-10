Брага, Португалия, , 09:15 — REGNUM «Брага» одержала победу над «Виторией Гимарайнш» в матче 22-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Браги» голы забили нападающие Лукас Пиазон (5-я минута), Абель Руис (40-я) и Андраж Шпорар (85-я).

На сегодняшний день «Брага» занимает второе место в чемпионате Португалии, в активе команды 49 очков. «Витория Гимарайнш» идёт на шестом месте с 35 очками.

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