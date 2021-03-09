Лиссабон, , 10:01 — REGNUM «Бенфика» одержала победу над «Белененсешом» в матче 22-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Бенфики» дубль оформил нападающий Харис Сеферович. Ещё один гол забил защитник Лукас.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает четвёртое место в чемпионате Португалии, в активе команды 45 очков. «Белененсеш» идёт на 12-м месте с 22 очками.

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