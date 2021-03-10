Ереван, , 08:41 — REGNUM Ввиду того, что указ об увольнении главы генерального штаба Армении Оника Гаспаряна не был подписан в срок президентом республики Арменом Саркисяном и не был обжалован им в Конституционном суде, глава генштаба освобожден от занимаемой должности. Об этом 10 марта заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, его слова приводит пресс-служба правительства.

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«Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона», — сказал глава армянского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта оппозиционер Ишхан Сагателян заявил, что глава правительства Армении Никол Пашинян должен явиться 10 марта в Национальное собрание и подать в отставку.