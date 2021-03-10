Москва, 10 марта, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 1,14%, до $67,16, с максимума $69,30. Покупатели растеряли прибыль на американской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Iana.ir Нефть. Эр-Рияд

Фиксация прибыли началась после повышения котировок до уровня 71,34 на сообщении, что дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Высокие цены на нефть поддерживаются решением ОПЕК+ сохранить добычу в апреле на прежних уровнях, сделав исключение лишь для РФ и Казахстана.

Негатива покупателям добавили данные Американского института нефти (API), а также прогноз спроса на нефть от Управления энергетической информации (EIA).

Недельные запасы сырой нефти от API за период, закончившийся 5 марта, выросли на 12,792 млн баррелей против увеличения на 7,356 млн баррелей неделей ранее.

EIA предполагает снижение роста мирового спроса на нефть на 60 тыс. баррелей в сутки, до 5,32 млн баррелей в сутки в 2021 году.

Сегодня, 10 марта, Brent стоит $66,96 (-0,29%) за баррель. На американской сессии выйдет отчёт минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидается сокращение запасов на 0,833 млн баррелей против увеличения на 21,563 млн неделей ранее.

В рамках коррекции цена может упасть до $66, не ослабив бычий тренд. Если доходность американских облигаций не станет в очередной раз повышаться, то к концу дня ожидается восстановление цены до $68,45.

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