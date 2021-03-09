Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 9 марта, цены на нефть мечутся от падения к росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Открывшись утром в минусе, к середине дня цена Brent пошла в рост и повысилась на 1,4%, до $68,65 за баррель, а цена WTI выросла на 1,5%, до $65,56 за баррель.

Цены на нефть, таким образом, вышли на уровни конца декабря 2019 года — начала января 2020 года.

Безусловно, рост в первую очередь связан с решением ОПЕК+ о разрешении увеличить добычу с 1 апреля только России и Казахстану на небольшие величины, но есть и дополнительные драйверы роста.

Обострение обстановки на Ближнем Востоке, связанное с атакой йеменских повстанцев на нефтяные объекты Saudi Aramco, а также с возобновившейся жёсткой риторикой США по адресу Ирана, заставляет нефтяных «быков» покупать фьючерсы и снова пытаться штурмовать $70 за баррель Brent.

До конца дня цена на нефть марки Brent ожидается в интервале значений $66−68 за баррель», — предполагает эксперт.

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