Рига, 10 марта, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Правительство Латвии приняло решение о возобновлении авиасообщения с третьими странами, в том числе с Россией. Об этом 9 марта написал министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

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«После более чем годичного перерыва с 17 марта возобновятся полеты из и в третьи страны», — отметил чиновник.

Он добавил, что после названной даты сохранится условие о запрете на въезд в Латвию по несущественным причинам из третьих стран.

В минтрансе Латвии ранее заявляли, что граждане страны используют возможность почти беспрепятственно вылететь за границу из соседних стран — Литвы и Эстонии — то есть транзитом. Поэтому правительство согласилось с предложением министерства снять запрет, введённый больше года назад из-за пандемии коронавируса.