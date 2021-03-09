Москва, 9 марта, 2021, 22:23 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 9 марта выявлено более 600 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 633 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние двоих из них оценивается как тяжёлое, ещё двое находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 22 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 31 530 человек.

В ведомстве добавили, что основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации, на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли уже более 377 тысяч военнослужащих.