Ереван, 9 марта, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Глава правительства Армении Никол Пашинян должен явиться завтра, 10 марта, в Национальное собрание и подать в отставку, сообщил 9 марта журналистам оппозиционер Ишхан Сагателян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

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Заявление Сагателяна прозвучало во время акции протеста у здания армянского парламента вечером 9 марта.

Он от имени протестующей оппозиции сказал, что Пашиняну следует 10 марта до полудня прийти в Национальное собрание, подать заявление об уходе с поста премьер-министра и назначить дату парламентских выборов.

Сагателян «Если придёт с этой повесткой, мы откроем дорогу».

Оппозиционер добавил, что Пашинян не придёт — в этом уверены протестующие, перекрывшие вход в здание парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ереване оппозиция перекрыла входы в Национальное собрание, чтобы депутаты не могли зайти в здание. Это сделано в ответ на бездействие депутатов, как заявляет оппозиция, по вопросу отставки Пашиняна.