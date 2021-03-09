Санкт-Петербург, 9 марта, 2021, 21:13 — ИА Регнум. В Петербурге власти и специалисты обеспокоены тем, что стихание второй волны эпидемии коронавируса «происходит крайне медленно». Такой вывод содержится в опубликованных 9 марта материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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В настоящее время в Петербурге развернуто 6924 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, из них свободны 1779 коек, что составляет 25,7%. Доля тяжелых больных составляет 26%. На ИВЛ находится 212 пациентов.

За 8 марта, по сравнению с тем же днем недельной давности, за медицинской помощью обратилось существенно меньше пациентов с ковидом и подозрением на него, но это связано с тем, что в праздничные дни количество обращений и госпитализаций всегда падает.

Тем временем в Петербурге продолжается вакцинация от коронавируснойй инфекции. За весь период в городе вакцинированы 284 395 человек, из них 155 706 полностью закончили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток поступившей вакцины — 64 147 комплекта.