Рим, 9 марта, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Страны — члены ЕС могут выдавать разрешение на «экстренное» использование на своей территории российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявили в пресс-службе Еврокомиссии во вторник, 9 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Так брюссельские чиновники прокомментировали известие о запланированном на июль 2021 года начале производства вакцины по российской технологии в Италии.

При этом если то или иное государство начинает использовать «Спутник V», то оно берет всю ответственность на себя, в случае же, если речь идет об уже сертифицированных ЕС вакцинах, эту ответственность несут производители, добавили в пресс-службе.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе — марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V». Предполагается, что один из местных заводов начнет производство вакцины по российской технологии в июле 2021 года.