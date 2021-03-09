Кобе, Япония, 9 марта, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Самый мощный в мире японский суперкомпьютер Fugaku запущен 9 марта 2021 года для проведения исследований, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Это произошло немного раньше, чем планировалось. Об этом сообщает японское информационное агентство MAINICHI. JP.

Raysonho @ Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine Суперкомпьютер Fugaku

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Частично суперкомпьютер уже был запущен в апреле 2020 года, чтобы создать визуальную модель того, как капли, которые могут переносить вирус, распространяются изо рта, и помочь изучить возможные методы лечения заболеваний, вызванных SARS-Cov-2.

«Я надеюсь, что люди по достоинству оценят Fugaku, поскольку он может делать то, что не мог делать его предшественник под названием «K». Новая модель использует технологии искусственного интеллекта и аналитики больших данных», — сказал Хироши Мацумото, президент Исследовательского института Riken, в котором был разработан суперкомпьютер, на церемонии в Центре вычислительных наук Riken в Кобе.

Fugaku, который может выполнять более 442 квадриллионов вычислений в секунду, изначально планировалось запустить на полную мощность в апреле 2021 года.

Теперь он будет использоваться и исследованиях изменения климата, а также в более чем 100 проектах, спонсируемых государством.

Суперкомпьютер, созданный японским производителем Fujitsu Ltd., был признан самым быстрым в мире по скорости вычислений по версии американо-европейского проекта TOP500.

Fugaku также занял первое место в трех других номинациях: 1) по производительности вычислительных методов; 2) по применению в промышленности; 3) по технологиям искусственного интеллекта и аналитике больших данных, что делает его первым в мире суперкомпьютером, который доминирует одновременно в четырех категориях самого известного рейтинга суперкомпьютеров.