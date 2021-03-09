Москва, , 19:25 — REGNUM Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, как будет проходить перепись населения России в 2021 году.

Уважаемый Владимир Юрьевич, всероссийская перепись населения 2020 года была перенесена из-за пандемии коронавируса. И теперь она пройдет в августе-сентябре текущего года. Какие факторы, с Вашей точки зрения, могут помешать в проведении переписи, а какие — помочь?

Перепись населения, как известно, самое массовое статистическое исследование страны, которое проводится периодически. Действительно, к сожалению, коронавирус и связанные с ним осложнения в прошлом году вынудили отложить срок проведения переписи. Это само по себе не критично, подобные случаи бывают, и один год — это не существенно. Но сложность в том, что подобные переносы и ожидание переписи создают дополнительные проблемы, в частности по подготовке кадров. Потому что за год неизбежно возникает текучка, приходится возвращаться к этой теме. И это, конечно, приводит, в том числе, и к росту затрат. И потом, ситуация «низкого старта» — психологически непростое состояние.

Но, что касается самой организации переписи, она проводится традиционно, методология повторяется из года в год, от переписи к переписи, она соответствует мировым стандартам.

Одна из главных новаций — использование цифровых технологий, перепись через интернет, через личные кабинеты на Портале госуслуг. Здесь есть определенные риски, которые состоят в том, что для ответа на вопросы нужна определенная квалификация и подготовка, но есть несомненный большой «плюс». Он состоит в том, что у нас все больше людей работают с интернетом, причем это люди разных возрастов, особенно в крупных городах. И особенно важно, что в случае, когда человек работает с интернетом, отвечая на вопросы анкеты, он общается без посредников. И это очень важно именно потому, потому что ответы будут искренними, более объективными.

Это позволит ускорить сроки подсчета результатов и получить более полные, более объективные данные — коллективный портрет нашей страны, нашего общества, что на современном этапе очень важно.

Если говорить о том секторе, который волнует в первую очередь меня, как председателя комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, то здесь очень важно, что в ходе этой переписи мы уточним данные по национальному составу страны, посмотрим, какие есть тенденции по отдельным народам, этносам, по отдельным территориям. Мы получим данные по языковой практике, по знанию языков, по потребности в учебниках, учителях и в целом в планировании образовательного процесса в сфере изучения языков.

Но все же, в чем состоит самая главная задача переписи?

Задачи переписи — увеличить охват населения, чтобы как можно больше людей отвечали на вопросы, участвовали в ней. И для этого, конечно, нужна и разъяснительная работа, и работа по информационному сопровождению самой переписи, нужна помощь самим переписчикам и помощь в технологии ответов на вопросы тем, кого переписывают…

Но, при том, что процесс проведения переписи стал более технологичным, нам все же приходится отдавать себе отчет, что в стране еще остаются труднодоступные районы, пусть даже их и намного меньше, чем в моменты проведения предыдущих переписей. Как с этим быть?

Традиционные методы переписи никто не отменял. Перепись в отдаленных, или, как мы их называем, труднодоступных районах в прошлом году уже началась. Сейчас работники Росстата посмотрят — может, сейчас полученные тогда данные придется уточнять, потому что за год может многое произойти. Но все старые, традиционные методы переписи сохраняются. К вам может прийти переписчик, правда, теперь уже с ноутбуком, и все ваши ответы будут внесены в компьютер, и моментально переданы в центр по обобщению данных. И вы сами можете прийти на переписной участок, и принять участие в переписи. Интернет, компьютер — это прекрасный дополнительный ресурс. Пробная перепись, которую проводил Росстат два года назад, показала, что уровень владения компьютером и цифровыми технологиями у населения возрастает, и он будет хорошим подспорьем в проведении переписи 2021 года.

То есть, бумажных анкет уже просто не будет?

Они постепенно уходят в прошлое. Небольшой тираж бумажных переписных листов, настолько мне известно, будет отпечатан. Но они у переписчиков будут на самый крайний случай, если внезапно из строя выйдет планшетный компьютер. Это своего рода план «Б», который обязательно должен быть, особенно при проведении такого ответственного мероприятия.

Но, даже в ожидании формирования коллективного иммунитета в стране к середине лета, мы все же можем опасаться, что COVID 19 еще может помешать в этой истории…

Это риски. И, конечно, этот фактор может самым неожиданным образом повлиять на ситуацию, и здесь очень сложно что-то категорически заявлять… Но я надеюсь, что влияние COVID 19 будет снижаться. В начале осени еще не наблюдается такого массового распространения сезонных простудных заболеваний, иммунитет у большей части населения — выше обычного. Да и прививочная кампания очень широко сейчас проходит в стране. И я думаю, что все возможности преодолеть этот риск у россиян имеются.

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