Петербург готов участвовать в пробной переписи населения

Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM В России 1 октября началась Пробная перепись населения (ППН-2018). Она является генеральной репетицией Всероссийской переписи населения 2020 года. В ППН-2018 участвует и Санкт-Петербург — он представлен муниципальным округом Княжево в Кировском районе города.

На первом этапе переписи, с 1 по 10 октября, в ней может принять участие любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на интернет-портале «Госуслуги». Для участия надо заполнить электронный переписной лист. Ранее интернет-переписи в России никогда не проводились.

На втором этапе будет осуществляться поквартирный обход переписчиками жителей на территориях, отобранных для пробной переписи.

В петербургском МО Княжево с 16 по 27 октября пройдет 100%-ный обход, а с 28 по 31 октября — выборочный контрольный обход 10% жилых помещений. Кроме того, жители смогут переписаться самостоятельно на девяти стационарных переписных участках.

В ходе поквартирного обхода переписчики будут использовать для заполнения электронных анкет планшетные компьютеры и смартфоны. Это первый опыт использования электронных устройств в ходе всероссийских переписей населения. Он будет использован во время главной переписи в 2020 году.

«Пробная перепись населения необходима для оценки готовности жителей страны участвовать в онлайн-опросе, а также для отработки программного обеспечения грядущей Всероссийской переписи населения», — пояснил руководитель Росстата Александр Суринов.

Пробная перепись населения 2018 года, помимо петербургского округа Княжево, пройдет в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарии, муниципальном районе «Хангаласский улус» в Якутии, Алеутском муниципальном районе Камчатского края, городе Минусинске Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской области, городском округе Великий Новгород, поселке городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, районе Свиблово СВАО г. Москвы.

Перепись охватит около 550 тыс. человек в десяти пилотных районах.