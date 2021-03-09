Милан, Италия, 9 марта, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В вопросах вакцинации от коронавируса следует руководствоваться исключительно здоровьем нации, заявил журналистам во вторник, 9 марта, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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«Спутник V» действует? Значит, выдайте ему разрешение», — так Сальвини ответил на вопрос о возможной регистрации вакцины в ЕС и ее использовании в Италии.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения. При этом прививочная кампания в январе — марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca.