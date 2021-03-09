Ереван, , 18:40 — REGNUM Заявления в СМИ о том, что генштаб Армении якобы намеревался контролировать обстановку в Ереване при помощи войск, ложно, сообщается в опубликованном 9 марта заявлении.

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В документе сказано, что начальник генштаба ВС Армении Оник Гаспарян не отдавал приказа военным выйти на улицу. В генпрокуратуру республики направлено соответствующее обращение с просьбой провести проверку по факту ложных сообщений в СМИ.

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Напомним, ранее в СМИ Армении появилась информация, что якобы Гаспарян приказал военным выйти на улицы Еревана, но те отказались. Добавим, что в столице республики проходят протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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