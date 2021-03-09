Ереван, , 18:04 — REGNUM Не впускать никого в здание парламента Армении призвал своих сторонников кандидат в премьер-министры от «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян, сообщает 9 марта Sputnik.

Манукян «Вперёд, идите, разбейте палатки, перекройте и тот вход, чтобы ни один депутат не смог зайти в здание».

Это нужно, отмечает Манукян, чтобы донести до власти мнение оппозиции. Блокирование входа в здание — это ответ оппозиции, поскольку депутаты так и не приняли решения, которого от них ждут «народ и страна».

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Оппозиционер добавил, что у здания парламенты каждую ночь должны находиться не менее двух сотен человек, чтобы протестующие и палатки были защищены. Палатки надо установить у всех входов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ереване продолжаются акции протеста: оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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