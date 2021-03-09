Осло, 9 марта, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Людям старше 65 лет можно и рекомендовано применять европейскую вакцину от коронавируса AstraZeneca, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг, сообщает 9 марта Bloomberg.

Gencat Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca

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Это решение связано с тем, что норвежский минздрав решил положиться на положительные данные клинических испытаний британцев.

Эрна Сольберг «Теперь мы ожидаем, что всем взрослым подданным будет предложена вакцина к лету или летом».

Она добавила, что границы, закрытые из-за пандемии, могут быть открыты к лету, если это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. Если же она ухудшится, будут введены новые карантинные меры, в том числе запрет на торговлю алкоголем.

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Напомним, власти Норвегии до сих пор не одобряли применение AstraZeneca для людей старше 65 лет. Однако они в конечном итоге последовали примеру Франции, Италии и Германии, которые одобрили применение этого препарата для пожилых.