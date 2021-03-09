Москва, , 13:09 — REGNUM Нефтяные цены продолжают двигаться под влиянием шлейфа от встречи стран ОПЕК+, которая завершилась в конце прошлой недели. Цены поднимались 5 марта высоко, и на торгах 8 марта в моменте котировки даже превышали $71 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Интересно, что в последний раз нефть торговалась на таких уровнях 6−8 января 2020 года, причём было это не просто до вируса, а ещё и под влиянием ответной реакции Ирана с обстрелом американских объектов в Сирии ракетами после убийства генерала Сулеймани, то есть на пике тогдашнего геополитического обострения.

И ещё до широкомасштабного распространения новостей о вирусе цены быстро вернулись тогда, в январе 2020, на уровни ниже $60, то есть жизнь показала, что устойчивость на рынке таких котировок выше $70 за баррель может быть весьма сомнительной и порой недолгой.

Поэтому неудивительно, что сейчас нефть торгуется ниже, балансируя в районе между $68 и $69 за баррель. Но тем не менее на котировки по-прежнему ободряюще действует решение стран-экспортёров не наращивать в апреле добычу. Важно, что добычу решили не увеличивать как совокупно согласно квотам, так и взявшая на себя односторонние «повышенные обязательства» Саудовская Аравия.

Таким образом, несмотря на восстановление американских объёмов после погодных эксцессов, в целом глобально сложилась несколько искусственная ситуация временного дефицита, который вряд ли может просуществовать на рынке среднесрочно. Вероятнее, уже в ближайшие 3−4 недели этот весьма условный дефицит будет восполнен.

Двум странам, России и Казахстану, партнёры по альянсу позволили прибавить небольшие по мировым меркам объёмы добычи для внутреннего потребления, с тем чтобы они могли не отказывать в потребностях по горюче-смазочным материалам собственным предприятиям и заправкам, одновременно не урезая при этом экспорт.

И этот факт лучше всяких слов говорит всё-таки в целом о готовности ОПЕК+ в ближайшее время, возможно уже с мая, рассмотреть уже и общее увеличение объёмов добычи.

Соответственно, всплески котировок вновь выше $70 за баррель, а возможно даже и с переписыванием уже достигнутых в марте свежих пиков — исключать по инерции нельзя.

Однако вероятнее, что ближе если не к концу марта, то к первой декаде апреля все эти всплески будут погашены и сглажены, а котировки смогут обосноваться в более спокойном коридоре с предполагаемыми границами от $63 до $68 за баррель Brent.

Довольно показательно: ещё недавно цены $60 и выше казались пределом мечтаний для добывающих стран, но в данный момент рынки даже не особо опасаются скатывания цен к этим уровням. Отметка в $60, если не ещё выше, будет служить на какое-то время скорее нижним из возможных ориентиров по ценам рассматриваемого коридора.

Тем самым, предметом беспокойства, и то весьма условно, становятся теперь былые надежды рынка. Это даёт нефтетрейдерам неплохой заряд оптимизма на долгосрочном горизонте», — полагает эксперт.

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