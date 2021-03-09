Москва, , 15:59 — REGNUM Москва и Пекин подписали меморандум о сотрудничестве в работе по созданию международной исследовательской станции на Луне. Об этом 9 марта сообщается на сайте Роскосмоса.

Подписи под документом в режиме видеоконференции поставили генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин и руководитель китайской национальной космической корпорации Чжан Кэцзянь.

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«Госкорпорация «Роскосмос» и Китайского национального космического управления […] будут содействовать сотрудничеству по созданию международной научной лунной станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнёров», — добавили в госкопорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что целью такого шага является укрепление «научно-исследовательского взаимодействия и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества».

Предполагается, что на международной научной лунной станции, которая будет создана на поверхности на орбите Луны, будут проводиться многопрофильные и многоцелевые научно-исследовательские работы, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале переговоров по созданию лунной базы с китайской стороной генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал летом 2020 года. Для обсуждения этих вопросов была создана специальная группа.

Напомним, предложение Роскосмоса подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере создания международной лунной станции было согласовано с МИД РФ, Минюстом и другими заинтересованными ведомствами.

Добавим, что в 2017 году Москва и Пекин подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018−2022 годы, включающего, в том числе, изучение Луны.