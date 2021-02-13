Москва, , 13:33 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Роскосмосу подписать с представителями КНР меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере создания международной лунной станции. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что предложение Роскосмоса было согласовано с МИД РФ, Минюстом и другими заинтересованными ведомствами. Правительство России поручает Роскосмосу подписать этот меморандум без внесения изменений принципиального характера.

Летом 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о начале переговоров по созданию лунной базы с китайской стороной. Для обсуждения этих вопросов была создана специальная группа.

3 февраля заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что Россия и Китай прорабатывают научные вопросы и возможную техническую реализацию проекта лунной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на октябрь 2021 года запланирован запуск первой в постсоветский период российской лунной автоматической миссии «Луна-25».

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