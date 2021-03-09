Санкт-Петербург, 9 марта, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ночь на среду, 10 марта, ожидаются сильные морозы — до минус 22 градусов, а в соседней Ленинградской области вообще до минус 33 градусов. Об этом 9 марта сообщают органы МЧС России.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой Обуховский мост (Вантовый мост на КАД) в сумерках

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 марта в обоих регионах ожидается сильное похоложание. Так, на территории Ленобласти ожидается понижение температуры воздуха до −25…−33 градусов.

«На дорогах гололедица. Будьте внимательны и осторожны! Не выходите на лед водоемов!», — предупреждает МЧС.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточняет, что Петербург и Ленобласть заморозит холодный арктический воздух антициклона, накануне накрывшего север Европейской России.

«Ближайшей ночью в Санкт-Петербурге, в условиях относительно малооблачной, сухой и спокойной погоды, минимальная температура воздуха опустится до −20…−22 градусов, — утончил он. — Это станет самым низким значением с начала весны, более того за всю минувшую зиму подобные температуры фиксировались лишь три раза, а за последние полвека всего семь мартов могут похвастаться морозными «двадцатниками».

При этом синоптик уточнил, что в Санкт-Петербурге это будет пик похолодания, и уже в четверг немного, но станет теплее.