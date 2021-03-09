Москва, , 15:14 — REGNUM Начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Об этом сообщает 9 марта пресс-служба Кремля.

«Думаю, что государство должно позаботиться об учёных всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», — сказал Путин.

Глава государства одобрил предложение Фалькова, связанное с закреплением в законодательстве правового статуса молодых учёных.

Глава Минобрнауки рассказал о системной проблеме, связанной с отсутствием чёткого понятия и закреплённого статуса молодого учёного в федеральном и региональном законодательстве. Различия трактовок не позволяют сфокусировать меры государственной поддержки, пояснил он.

Минобрнауки, добавил Фальков, предлагает закрепить в профильном законе о науке и понятие, и правовой статус молодых учёных как совокупность прав, обязанностей и гарантий. Изменения в закон можно внести быстро, и уже в текущем году оказать поддержку молодым учёным.

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