Москва, , 14:17 — REGNUM Меры по декарбонизации экономики и сокращения доли отраслей с вредными для экологии выбросам должны проводиться с осторожностью. Об этом 9 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

«Безусловно, декарбонизация — важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране», — заявил Путин.

Он поддержал министра в предложении привлекать к этому вопросу не только учёных, но и тех специалистов, которые могут оценить детальные последствия внедрения технологий на практике.

«Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединённых Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии», — отметил Путин.

«Здесь очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать», — подчеркнул он.