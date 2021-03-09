Мадрид, 9 марта, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Угроза коронавируса в Испании 9 марта 2020 года уже была «реальна», школы начали закрываться, а удалённая работа постепенно начала проникать в повседневную жизнь. О событиях годичной давности вспоминает испанское издание 20minutos.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Год назад слово «удалённая работа» — редко встречающееся до этого в Испании — уже вошло в повседневную жизнь при условиях, создаваемых коронавирусом. Поскольку «похмелье» от празднования 8 марта всё еще присутствовало, автономные сообщества начали защищаться от вируса, который оказался гораздо более распространяющимся, чем предупреждали органы здравоохранения.

Уже 9 марта 2020 года Испания удвоила количество случаев COVID-19, зарегистрированных накануне, достигнув 1200 положительных результатов по всей стране — в тот же день утром было сообщено о 999 случаях, а затем цифра была исправлена: добавились еще 205, и тогда страна перешла от фазы сдерживания к фазе «усиленного сдерживания».

(сс) Jordiventura96 Врачи в защитных костюмах в клинике Барселоны. Испания

Автономные сообщества с высоким уровнем распространения инфекции, такие как Мадрид, Витория и Лабастида (Алава), затем объявили о закрытии всех своих образовательных учреждений на 14 дней (которые в конечном итоге растянутся на месяцы); мера, которая хотя и была хорошо воспринята образовательным сообществом, не позволила многим родителям адекватно отреагировать на ситуацию, которая не позволяла им совмещать всё это с работой. Таким образом, возник спор о том, следует ли оставлять детей с бабушками и дедушками, входящими в группу повышенного риска, в те часы, когда они должны быть в школе.

Именно тогда словосочетание «удаленная работа» стало занимать центральное место. Тогдашний министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла рекомендовал компаниям внедрить эту форму работы на дому, а также смягчить график рабочего времени и ввести поэтапные смены с учетом «изменений к худшему в развитии заболевания в Испании», в результате которого к тому моменту скончались 28 человек. Таким образом, ситуация изменилась, и лидеры автономных сообществ начали проявлять озабоченность.

Так, были выпущены первые рекомендации по ограничению передвижения, призывающие к ответственности граждан избегать тех поездок, «которые не являются необходимыми», и ограничивать, насколько это возможно, выход из дома и социальную активность. «Я знаю, что это меры, которые подразумевают изменение повседневной жизни, но я призываю к пониманию, ведь это меры, которые мы считаем необходимыми», — признал Илла, который также сообщил, что рассматривается второй пакет мер (пять дней спустя он установит в Испании «режим тревоги» и, как следствие, домашнюю самоизоляцию для всех граждан).

Угроза становится «очень реальной»: более 100 стран с COVID-19

Между тем коронавирус продолжал распространяться по странам, и премьер-министр Испании Педро Санчес в тот же день провел первую из многих встреч с европейскими лидерами для борьбы с пандемией. В частности, он призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и премьер-министра Италии Джузеппе Конте координировать действия по борьбе с вирусом, который уже оказал сильное влияние на страны.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

Он также поговорил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом и вскоре после этого объявил о реализации «быстрого пакета мер реагирования», призывая к «единству, спокойствию и стабильности» для борьбы с эпидемией.

Дело в том, что коронавирус уже присутствовал более чем в 100 странах мира. «Угроза пандемии стала очень реальной», — предупредил генеральный директор ВОЗ в день, когда в мире было зарегистрировано 109 578 подтвержденных случаев заболевания, из которых 3 994 были зарегистрированы за 24 часа. Италия, сильно пострадавшая в первые месяцы и являвшаяся зеркалом того, что вскоре случится с Испанией, привлекла внимание всего мира из-за значительного увеличения числа смертей (97 за один день, что составило 463 в общем) и приступила к ужесточению мер, ограничивая передвижения по всей стране.

Израиль, со своей стороны, принял меру, которой позже последуют и другие страны: все иностранные путешественники, независимо от страны происхождения, прибывающие в страну, должны будут пройти домашний карантин.