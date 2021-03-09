Москва, , 10:28 — REGNUM В начале недели нефть марки Brent резко рванула вверх, превысив уровень $71 за баррель и обновив годовые максимумы. Однако ралли оказалось кратковременным и в скором времени сменилось откатом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В результате котировки завершили торги понедельника непосредственно под отметкой 68 долларов. Сегодня в ходе утренних торгов нефть демонстрирует попытки отскока, которые пока выглядят неубедительно.

Скачок котировок был спровоцировал сообщениями о том, что хуситы нанесли военные удары по инфраструктуре Саудовской Аравии. Однако, как только стало известно, что атаки не нанесли ущерба имуществу, трейдеры перешли к фиксации прибыли на привлекательных уровнях.

В целом развитие восходящего импульса на рынке черного золота вполне возможно, но этот процесс затрудняет повсеместный рост доллара, который продолжается во вторник, хотя и более скромными темпами.

Одобрение Сенатом США законопроекта и фискальных стимулах объемом в $1,9 трлн поддерживает рынок нефти за счет ожиданий оживления спроса, но с другой стороны, эта новость также поддерживает укрепление доллара.

С точки зрения отраслевых факторов на данный момент не наблюдается существенных рисков, которые могли бы спровоцировать разворот Brent и нарушение целостности восходящего тренда.

Так, шансы на возвращение цен выше отметки $70 сохраняются и реализуются оперативнее, если индекс доллара перейдет к коррекции», — считает эксперт.

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