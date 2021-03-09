Москва, 9 марта, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Госдуме коронавирусом переболело 35% депутатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Депутаты Госдумы в масках

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"Переболело 35% депутатов, 22% сделали прививки», — сказал Володин.

Но это не значит, что парламентарии должны нарушать меры безопасности, подчеркнул спикер Госдумы.