Москва, 9 марта, 2021, 11:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 9445 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Среди регионов России по числу выявленных случаев лидируют Москва (1066), Санкт-Петербург (941) и Подмосковье (523). В первой пятёрке оказались также Нижегородская и Ростовская области. Меньше всего носителей коронавируса выявили в Алтае и Ненецком АО — по одному.

Количество новых случаев оказалось минимальным со 2 октября, когда выявили 9412 случаев заражения. С начала пандемии в РФ подтверждено 4 342 474 случая заражения SARS-CoV-2.

Также за сутки в стране зафиксировали 336 летальных исходов, справился с болезнью 9931 пациент.