Санкт-Петербург, 9 марта, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Петербурге немного сократилось суточное количество заразившихся коронавирусом. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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За последние сутки в городе подтвердили 941 новый случай заражения, что на 15 случаев меньше, чем днем ранее. Всего в Северной столице за время пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились, по официальным данным, 375 828 человек.

Выздоровели от COVID-19 за это же время 317 686 петербуржцев, включая 1372 человек за последние сутки.

Добавим, в России за сутки подтвердили 9445 новых случаев заражения, их общее число достигло 4 342 474.