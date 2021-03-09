Москва, 9 марта, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Лиц, которые запустили слухи о подорожании продуктов питания и спровоцировали тем самым рост цен, нужно наказывать штрафом или лишением свободы, считает депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). В ближайшее время он намерен внести соответствующий законопроект в Госдуму, пишет 9 марта газета «Известия».

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Депутат предлагает дополнить статью УК РФ 185.3. «Манипулирование рынком» и ввести ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о ценах на основные продукты питания: мясо, рыбу, яйца и прочее. Физических лиц парламентарий предлагает штрафовать на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или лишать свободы на срок до трёх лет, а для юридических лиц предусмотреть штраф от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

Наживаться на кризисе — цинично, уверен Выборный, а зарабатывать на фейках — ещё и преступно. «Сразу оговорюсь, наказывать нужно тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит», — уточнил автор идеи.

В ФАС ранее также заявляли, что распространителей слухов о подорожании продовольствия стоит наказывать. В целом ведомство поддерживает инициативу депутата.

В «Справедливой России» отметили, что будет сложно доказать связь между неким высказыванием и ростом цен. В ЛДПР призвали обойтись без «перегибов» и навести порядок с ценами в торговых сетях. В КПРФ полагают, что нужно не наказывать, а наращивать производство продовольствия.

В «Опоре России» идею со штрафами назвали дорогой в никуда, в Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что отличить последствия высказываний провокаторов от последствий заявлений официальных лиц будет сложно. В Масложировом союзе России согласились с тем, что рынок чувствителен к неосторожным мнениям, а в Национальном союзе производителей говядины выступили против такого законопроекта.

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