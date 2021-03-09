Москва, 9 марта, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Правительство России вводит на регулярной основе мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

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"В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что соответствующее решение «утверждено правительством».

Новая мера позволит на систематическом уровне проанализировать положение на рынке, дать прогноз по рискам подорожания значимой продукции, а также своевременно принимать меры для сдерживания возможных скачков цен.

Отслеживанием ситуации с потребительскими товарами и услугами займутся Минэкономразвития РФ совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. В случае фиксации роста цен в правительство РФ будут направляться предложения по урегулированию сложившейся ситуации.