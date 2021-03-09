Москва, , 08:19 — REGNUM Торги по нефти 8 марта завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 2,32%, до $67,94 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

С открытия цена повышалась до $71,34 на новостях о том, что несколько нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии подверглись атакам со стороны повстанцев-хуситов.

В минэнерго СА заявили, что никто не пострадал, нефтяной инфраструктуре урона нанесено не было. К концу дня цена снизилась до $67,78 за баррель.

Сегодня, 9 марта, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $68,79 (+1,26%). Бычий тренд остается сильным.

Сенат США 6 марта принял план президента Джо Байдена по борьбе с COVID-19 на сумму $1,9 трлн, улучшив перспективы экономики и спроса на топливо. Позитивный фактор для продолжения роста.

После теста психологического уровня $70 за баррель покупатели сейчас будут закладывать в цену восстановление мировой экономики, поднимая цену до $75−76 за баррель. Для продолжения ралли цене нужно сегодня вернуться к отметке $70.

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