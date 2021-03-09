Варшава, 9 марта, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Жителей Польши призвали не праздновать Пасху в большом кругу людей, потому что на её дату (4 апреля) вероятнее всего придется пик третьей волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил 8 марта заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в интервью TV Republika.

Пасха 2021

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«Пока точно спрогнозировать, когда будет пик третьей волны пандемии, мы не можем. Но наиболее вероятно, что это будет конец марта и начало апреля. Как раз, когда католики празднуют Пасху. Для того чтобы сохранить здоровье себе и своим близким, я призываю в этом году отметить главный христианский праздник в узком семейном кругу. Не стоит находиться в большом кругу людей», — заявил он.

Краска не исключил, что накануне Пасхи будет снова введено ограничение на количество собирающихся в одном месте человек. Подобно тому, как было на Рождество. Тогда — в конце декабря 2020 года — был высокий уровень заражений в рамках второй волны пандемии, и правительство приняло постановление, что в одном доме или квартире могут собираться не более пяти человек, если они представляют разные домохозяйства.

«Решение по этому поводу будет принято за неделю до Пасхи с учетом эпидемической ситуации», — отметил он.