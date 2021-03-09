Москва, 9 марта, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Московские парки с 9 по 14 марта в Масленичную неделю подготовили праздничные мероприятия в режиме-онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Масленица

Посетителям сайтов парков Москвы как отмечали Масленицу русские цари, об истории празднования начала весны. Зрители узнают, когда появились национальные костюмированные балы.

Москвичей научат как печь блины, как готовить праздничные блюда, как правильно украсить стол на Масленицу, а также пригласят послушать народные песни и сыграть в традиционные игры.

Как сообщало ИА REGNUM, туроператоры отмечают повышенных интерес российских туристов к турам на Масленицу.

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