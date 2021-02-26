Москва, , 12:10 — REGNUM Туроператоры отмечают повышенных интерес российских туристов к турам на Масленицу. В 2021 году спрос вырос на 7−10% по сравнению с 2020 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы в основном планируют поехать на Масленицу в города «Золотого кольца» — Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир и в города Подмосковья — Коломну и Зарайск. Впервые предлагается отметить праздник в Дивногорье в Воронежской области.

Средняя продолжительность турпоездки на Масленицу с гастрономической составляющей составляет два дня с ночевкой. В среднем стоимость тура составляет порядка 10 тыс. рублей на человека.

Как сообщает ИА REGNUM, в 2021 году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. Затем начнется Великий пост перед православным праздником Пасха.

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