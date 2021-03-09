Берлин, 9 марта, 2021, 09:21 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 4252 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Raimond Spekking Анализ на коронавирус. Германия

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 509 445.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 255 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 75 189.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,319 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (545 874 заразившихся), Бавария (448 006) и Баден-Вюртемберг (324 324).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 6,5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.