Токио, , 09:04 — REGNUM Власти Японии в преддверии летних Олимпийских игр рассматривают возможность установления ограничения в отношении количества въезжающих в страну людей. Об этом 9 марта сообщает Nikkei.

Так, пишет газета, лимит может составить до двух тысяч человек в сутки. При этом речь идёт не только об иностранных гражданах, но и жителей Японии.

Данные ограничения могут вступить в силу 21 марта, когда будет снят действующий в столичном регионе режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, начало эстафеты олимпийского огня запланировано на 25 марта в префектуре Фукусима. Эстафета продлится в течение 121 дня, факел планируется пронести через все 47 префектур Японии.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что МОК сможет отменить летние Олимпийские игры в Токио, если ситуация с пандемией коронавируса будет сочтена им чрезмерно опасной.

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