Токио, , 15:38 — REGNUM Возможность повторного переноса летней Олимпиады в Токио не рассматривается. Об этом 5 марта заявил генсекретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто в интервью Kyodo.

«Некоторые говорят, что Игры вновь нужно отложить, но это просто невозможно. Проведение Игр в июле — это последний возможный вариант», — сказал Муто.

В настоящее время власти Японии рассматривают возможность отказа от допуска иностранных болельщиков. Кроме того, может быть введено также резкое ограничение на посещение Игр местными жителями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото заявила, что Олимпиада должна проходить в присутствии зрителей.

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