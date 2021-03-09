Москва, 9 марта, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации составила рейтинг регионов страны по уровню коррупции в 2020 году. Об этом рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Так, на первом месте оказалась Москва, далее идут Татария, Ставропольский край, Московская область, Башкирия, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, а также Дагестан и Пермский край.

Самый низкий уровень коррупции был зафиксирован на Чукотке, в Еврейской АО, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве, Хакасии, Мурманской, Костромской и Магаданской областях, передает РИА Новости.

По словам Балдина, в лидерах коррупционного рейтинга всегда будут регионы, где сосредоточены финансовые активы, крупные предприятия и федеральные органы власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Балдин заявил, что в России мелкие взятки чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. По его словам, чаще всего мелкие взятки полицейские получают от граждан, чтобы избежать ответственности за правонарушения. Педагоги берут взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов. Сотрудники ФСИН берут деньги за пронос в тюрьмы запрещённых предметов.

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