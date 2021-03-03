Москва, , 15:56 — REGNUM По уровню коррупции Россия сопоставима с Италией. Об этом 3 марта заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению общественника, рейтинги, в которых Россия находится в верхней части списка коррумпированных стран, политизированы. Иностранным государствам и политическим группам выгодно выставлять Россию в негативном свете.

«У нас есть регионы, где проблемы коррупции просто не стоит… Можно обвинить всех во всем», — сказал Кабанов.

В реальности же уровень коррупции в России сопоставим с Италией, и он ниже, чем в Греции, считает эксперт.

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