Москва, , 15:06 — REGNUM После довольно длительного процесса обсуждений в ходе министерской встречи ОПЕК+ 4 марта было принято решение о сохранении текущих квот на добычу в апреле, несмотря на ожидания аналитиков об увеличении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. Решение стало неожиданным для рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Помимо этого, Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки также на месяц. Для России и Казахстана были сделаны исключения, и эти страны смогут нарастить добычу на 130 и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Послабление для России и Казахстана указывают на то, что, несмотря на затянувшиеся переговоры, компромисс все же был найден, и страны-участницы смогли договориться о дальнейших действиях.

А сохранение квот для всех остальных может привести к более последовательному и устойчивому восстановлению рынка нефти и поможет сбалансировать запасы сырой нефти, недавно возросшие в Китае до уровня в 100 дней чистого импорта, исходя из публикации в Bloomberg.

На фоне сохранения квот цена на нефть марки Brent выросла на 5% и торгуется выше $67 за баррель. Возможно, что цена на черное золото сможет приблизиться вплотную к отметке в $70 за баррель.

Однако давление на нефть оказывает доллар, который укрепляется благодаря росту казначейских облигаций США, поэтому цена на нефть вряд ли в ближайшее время сможет преодолеть и закрепиться выше $70 за баррель», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мониторинговый комитет ОПЕК+ решал сохранить объем добычи нефти на текущих уровнях до конца апреля 2021 года, с небольшим исключением для России и Казахстана.

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