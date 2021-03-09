Москва, 9 марта, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Публичных извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе потребовали создатели российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 8 марта сказано в публикации на странице российской вакцины в Twitter.

minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

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Виртумер-Хохе в эфире австрийского телеканала ORF сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Австрии. При этом она сослалась на недостаток данных о результатах вакцинации.

В сообщении создателей «Спутника V» отмечается, что ЕМА не допускало ранее подобных заявлений ни о какой из существующих вакцин от COVID-19. Комментарии Виртумер-Хохе были названы создателями вакцины неуместными и подрывающими доверие к европейскому регулятору и к процессу его экспертизы.

Также разработчики российской вакцины отметили, что комментарии Виртумер-Хохе вызвали серьёзные вопросы «о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА». При этом создатели «Спутника V» подчеркнули, что ЕМА и вакцины должны быть вне всякой политики.

По мнению разработчиков препарата, ЕМА подобными заявлениями подрывает доверие к регуляторам стран, одобривших применение вакцины российского производства. Таких стран на сегодняшний день в мире насчитывается 46.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания ADIENNE Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Италии.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была признана одной из лучших в мире. Она является одной из трёх вакцин в мире, чья эффективность выше 90%, а по количеству одобривших её стран она находится на втором месте среди существующих на сегодняшний день вакцин от COVID-19. Российская вакцина обеспечивает полную защиту от тяжёлых случаев заболевания COVID-19.