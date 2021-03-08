Брюссель, 8 марта, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Еврокомиссия намерена представить проект «паспортов вакцинации» ЕС 17 марта. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Еврокомиссия утвердит 17 марта свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название «зелёный электронный пропуск», — сказал он.

Мамер добавил, что вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения считает, что так называемые иммунные паспорта, в которых бы указывалась информация о проведении вакцинации от коронавируса, пока не стоит вводить во всем мире. Соответствующее заявление сделала 6 марта представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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