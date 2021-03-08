Женева, Швейцария, 8 марта, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, формальный лидер белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская заявила о намерении посетить США и встретиться с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Женеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Светлана Тихановская

По её словам, Вашингтон в настоящий момент уже «уделяет внимание Белоруссии и поддерживает движение республики к демократии».

«Существует надежда на организацию визита в Вашингтон, однако пандемия COVID-19 является проблемой», — сказала она, не назвав возможные даты поездки.

Она добавила, что во время такого визита надеется встретиться с президентом США Джо Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 10 марта Тихановская находится в Швейцарии, где встречается с представителями ООН и швейцарского парламента. С начала марта она уже посетила Финляндию и Португалию.

Ранее белорусская генеральная прокуратура направила властям Литвы просьбу о выдаче Тихановской «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

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