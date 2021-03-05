Вильнюс, , 13:32 — REGNUM Литовские власти не собираются рассматривать и проводить обсуждение запроса генпрокуратуры Белоруссии о выдаче бывшего кандидата на пост белорусского президента Светланы Тихановской. Об этом 5 марта заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

«Быстрее ад покроется льдом, чем мы начнем обсуждать требование (по выдаче Минску Тихановской)», — сказал он.

Также глава МИД прибалтийской республики указал, что, по его мнению, Литва была и остается «той каменной стеной», где могут найти убежище «все преследуемые режимами демократические силы».

«(Их представители) могут чувствовать себя в Литве в безопасности, режимам они переданы не будут», — добавил Ландсбергис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусская генеральная прокуратура направила властям Литвы просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.