Симферополь, , 13:27 — REGNUM В Симферополе в Международный женский день пройдет возложение цветов к памятнику российской императрице Екатерине II Великой. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тамбове в Международный женский день пройдет возложение цветов к памятнику первой женщине Герою Советского Союза времен Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской.

Напомним, Екатерина II пришла к власти в результате дворцового переворота, при котором был свергнут ее муж Петр III и находилась на престоле Российской империи с 1762 по 1796 год.