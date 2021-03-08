Москва, , 13:12 — REGNUM В российской промышленности женщины составляют более 40% работников и их число продолжает расти. Об этом сегодня, 8 марта, в Международный женский день, заявила заместитель министра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова, единственная женщина — заместитель главы этого ведомства.

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По словам Кадыровой, доля женщин в сфере промышленности определенно становится больше и растет год от года. В 2020 году доля занятых женщин в промышленности составила уже 40,1%, а это 3,8 млн женщин. Своим трудом и идеями они развивают отечественную промышленность подчеркнула чиновница.

Во очень многих отраслях промышленности женщины занимают равные позиции с мужчинами. Более того, существуют отрасли, специфика которых требует особых подходов, качеств, навыков и компетенция, которые свойственны в большой степени женщинам. К примеру это фармацевтическая отрасль и легкая промышленность.