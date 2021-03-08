Ереван, 8 марта 2021, 09:32 — REGNUM Глава парламентской фракции «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян, являющийся также председателем партии с идентичным названием, предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну подать 8 марта в отставку. Об этом политик написал 7 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
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По словам Марукяна, если глава армянского правительства согласится с «нашим предложением» и откажется от инициативы перемен в генеральном штабе вооруженных сил Армении, не станет уклоняться от повестки досрочных выборов, то «он может уйти в отставку 8 марта, отказавшись выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра».
Политик добавил, что если в течение четырнадцати дней после отставки премьер-министра не изберут нового главу правительства, то парламент будет распущен.
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