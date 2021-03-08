Ереван, , 09:32 — REGNUM Глава парламентской фракции «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян, являющийся также председателем партии с идентичным названием, предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну подать 8 марта в отставку. Об этом политик написал 7 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

По словам Марукяна, если глава армянского правительства согласится с «нашим предложением» и откажется от инициативы перемен в генеральном штабе вооруженных сил Армении, не станет уклоняться от повестки досрочных выборов, то «он может уйти в отставку 8 марта, отказавшись выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра».

Политик добавил, что если в течение четырнадцати дней после отставки премьер-министра не изберут нового главу правительства, то парламент будет распущен.

«Согласно статье 92 Конституции внеочередные парламентские выборы состоятся в течение 30−45 дней после роспуска парламента», — заявил он, добавив, что внеочередные парламентские выборы могут быть проведены не ранее 25 апреля.

Читайте также: Президент Армении обсудил с представителем оппозиции пути выхода из кризиса